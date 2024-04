Hay aún aguante social, aunque crecen las críticas en tiempo de “chapuzas” mileístas

Justamente, con el mundo laboral el diálogo tardó cuatro meses. Si hay algo que le enseñó Carlos Menem a la política es que los sindicalistas no se los debe atacar, sino seducir. Pero, como el Presidente no sabe de estas cosas mandó a ningunearlos hasta que el otro día, ya con el caballo cansado, se los citó en la Casa Rosada. Allí, se les prometió el oro y el moro, ya sea no tocar las cajas sindicales en la reforma laboral que elaboró el radicalismo y empezar a homologar las paritarias, pese al deseo en contra del ministro de Economía. Hasta el asesor estrella del Presidente, Santiago Caputo les pidió “disculpas” por haber incluido los temas laborales en el DNU 70/23.