Desertores rusos no hallan hogar en Occidente

PARIS, Francia.- Los soldados rusos que huyen de la guerra que lleva adelante su país contra Ucrania no siempre son bienvenidos en el extranjero. Tampoco en Kazajistán, en donde algunos recalan, en busca de una vida libre de violencia. No existe un mecanismo para que los rusos que no quieren luchar, los desertores, lleguen a un lugar seguro.