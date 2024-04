Un “campamento” prepara a chicas tucumanas para romper el techo de la tecnología

Entre conversaciones, Inés Palacios llama a una ronda. Este es el centro de la noche: cada uno debe presentarse y los miembros de la comunidad tecnológica deben compartir un consejo para las chicas. Todos los perfiles son distintos y las jóvenes saben explicar su valor singular. Se escucha por lo bajo a los empleadores decir “con ella me quiero reunir”; “esta chica tiene un buen perfil” y “creo que pega con nuestro trabajo”. Los consejos fueron claros: equivocarse es una forma de aprender; no exigirse la perfección; hacer es mejor que pensar; no quedarse quietas; hablar con otras personas que ya tengan experiencia... Esteban Assaf de Explorer LATAM VC cierra el momento con esta convocatoria: “salgan de su zona de confort. ¿Cómo van a saber adónde pueden llegar si no se atreven a saltar a lo desconocido? Para conocer el éxito hay que animarse a fracasar”.