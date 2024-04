Talleres enfrentará a Jujuy Básquet en un duelo clave para la clasificación a los Playoffs de la Liga Federal

Además de mostrar plena confianza en el equipo, el capitán explicó que no deben dejar pasar ningún detalle para quedarse en la cima. “Lo mejor que tenemos es la intensidad. Es una postura que no negociamos ya sea de local o de visitante. Sabemos que este tipo de torneos se da partido a partido y por eso tenemos que estar concentrados todo el partido para no llevarnos ninguna sorpresa”, sentenció Soria, que en el último encuentro marcó 35 puntos por lo que fue elegido como la figura del partido.