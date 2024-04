El álbum de figuritas de la Copa América: precios, figuritas especiales y un homenaje al capitán de la Selección

Nuevas dinámicas: el paquete de figuritas trae un regalo especial

En esta ocasión, el paquete de figuritas presenta una nueva dinámica donde cada sobre está compuesto no de cinco si no de seis calcomanías, donde la sexta unidad es una figurita coleccionable que no va pegada en el álbum. Dichas pegatinas vienen en cuatro versiones: base, bronce, plata y oro. Al ser una figurita especial, Panini seleccionó a 16 jugadores para que sean parte de esta nómina especial, entre ellos los argentinos Lautaro Martínez, Nicolás Otamendi y, por supuesto, al capitán de la selección argentina, Lionel Messi.