Números de Oro: en medio de la lluvia salió el sol para el ganador del auto

“Nunca aprendí a manejar porque no me gustan los semáforos ni las motos. Me ponen nervioso”, admitió. De todas maneras se emocionó al saber que sus hijos serán quienes lo podrán llevar desde ahora. “Esto es una satisfacción muy grande porque va a ser para ellos. Paola y Benjamín. El auto va a estar a su nombre, porque de otra forma ellos no hubiesen podido tener uno”, agregó emocionado.