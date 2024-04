A 30 años del “retiro” de Maradona en La Pampa: los recuerdos de Fernando Signorini

El propio Signorini, en otra entrevista, contó que Maradona sufrió del síndrome de abstinencia durante una de las noches. “Estaba leyendo en mi habitación antes de dormir, ya habíamos jugado al truco y, de pronto, estaba vestido con la ropa de entrenamiento. Me mira y me hace una seña. Enseguida entendí. Me abrigué y salimos. Era una noche que parecía de día por la claridad de las estrellas. Hicimos piques, trote, carreras… hasta que resopló y dijo ‘ya está, ya pasó’. Y nos fuimos a dormir”, contó el ex preparador físico.