Jóvenes y adultos se entienden y alientan en la terapia grupal del Siprosa

La sesión colectiva de esta mañana de abril comienza con el relato de una mujer de unos 50 años, aproximadamente, que está angustiada por situaciones domésticas: las peleas con su hija y falta de comunicación con su marido la movilizaron hasta el hospital. La psicóloga Lazarte interviene: “me da la sensación de que no estás pudiendo aceptar la personalidad del otro. No todo va a ser como vos quieras”. Enseguida pregunta a los demás participantes si desean aportar algo. “Es terrible lo que estás viviendo, a lo mejor deberías replantearte si vale la pena seguir intentándolo. A tu marido lo amás, eso se nota a kilómetros de distancia, pero lo que yo veo es que te está haciendo más mal que bien. A mi me pasó algo similar, y recién pude mejorar cuando salí de esa situación”, analiza otra mujer.