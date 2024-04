La función "PiP" llegó a WhatsApp: ¿de qué se trata esta útil herramienta y cómo funciona?

No hay día en que entremos a nuestro celular y no veamos aunque sea unos minutos quiénes nos enviaron un mensaje por esta aplicación. Es casi imposible ponerse el desafío de no apretar el ícono verde tan llamativo que resalta en la pantalla de nuestro teléfono. Y cuando ingresamos un mundo se abre para permitirnos contactarnos con quienes deseamos con la facilidad que necesitamos.