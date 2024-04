Con cinco bandas sonará fuerte el rock en El Piletón

Northon (creada en 2019) tocará temas como “Va estar bien”, “One more day” y “Llegar hasta el final”. La banda está integrada por Claudio Tunkyla Marín: guitarrista y cofundador de la 448 y Tauser. Juan Carlos Flaco Ahumada (baterista de D.E.C y 448), Ariel John Parra: (bajista en Arkangel, Ave César) y Ariel Torch Bellos (ex cantante en Críos y 448).