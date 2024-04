El comportamiento del “Niño” y de la “Niña” no es homogéneo

“Siempre hablamos comúnmente del tema de la ‘Niña’ y el ‘Niño’ como grandes parámetros a tener en cuenta. Justamente, tratamos de mostrar cómo se comportan estos fenómenos en Tucumán en particular y en el Noroeste Argentino. Porque se tiene muy arraigado el tema que si hay ‘Niño’ llueve mucho, si hay ‘Niña’ no llueve; y eso no se da en todos lados de la misma manera, tiene muchas diferencias”, subrayó el especialista.