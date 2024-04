Interna en la UCR distrito Tucumán: “Fue un acto de prepotencia de estilo peronista”

El ex concejal de la Capital se expresó muy crítico. Afirmó que el encuentro no tuvo eco porque participó gente que no es convencional. “Ha sido una reunión de dirigentes radicales”, resumió. Respecto a que no se cumplieron las formas, Moreno argumentó que la convocatoria de la Convención debe ser notificada a los 80 convencionales y promocionada a través del Boletín Oficial o de publicaciones en medios masivos, algo que no sucedió según dijo. Afirmó también que intentaron presionarlo para que convoque a la Convención.