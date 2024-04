Belén Chale: “Decidí publicar fuera de Buenos Aires y lo volvería a hacer”

La primera que me motivó a reunir estos poemas fue Leticia Martínez. Una vez, haciendo un taller con ella, hablábamos sobre los miedos e inseguridades a la hora de publicar, y nos dijo algo muy lindo a mí y a mis compañerxs: “Ustedes ya son escritores porque escriben, porque trabajan en su escritura”. Eso me quedó grabado y me posicionó de otro modo ante la posibilidad de publicar. No hay que demostrarle nada a nadie: hay que trabajar y hacer algo bueno. Así, trabajamos durante un año la primera versión de este libro que quedó felizmente seleccionado por el Fondo Nacional de las Artes en las Becas Creación para Finalización de Obra. Gracias a esta beca pude seguir trabajando el libro con Claudia Masín, escritora que admiro profundamente y que aportó una mirada clave sobre los textos. Por otro lado, en ese mismo año fui seleccionada por editorial Funga para ser parte de “Metapoesía”, una antología poética. Me gustó tanto cómo me trataron, a mí y a lxs demás escritores, el respeto por el material y por cada parte del proceso de edición, que decidí escribirles y enviarles el libro terminado. Me leyeron, se emocionaron conmigo e hicimos un encuentro en el que decidimos que “El mal de la época” iba a ser parte del catálogo. Tenía otras opciones, sí: editoriales de Buenos Aires con distribución en grandes librerías y muchos años en el sector que, sin embargo, no me trataron para nada bien, y yo de donde no me tratan bien, me voy.