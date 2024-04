Moyano amenazó con un paro para el lunes: “No se va a mover una hoja en todo el país”

El líder Camionero, Pablo Moyano, advirtió que su gremio avanzará con una medida de fuerza si no se homologa el acuerdo salarial al que llegaron con las cámaras empresarias del sector. “Si el 8 de abril, que es el lunes, no se confirma el aumento del 25% que se firmó para marzo, no se va a mover una hoja, una pluma en todo el país. Va a haber un paro general desde el gremio de Camioneros defendiendo lo que se firmó hace un mes y todavía no se ha homologado”, señaló el dirigente gremial.