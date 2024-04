Una miniserie que busca crear conciencia en defensa de la naturaleza

Un proyecto comunitario que está dando la vuelta al mundo visibiliza la importancia de contar con buenas prácticas agrícolas en defensa del ambiente y las consecuencias de las fumigaciones con agroquímicos en el campo y en la población, y ha tomado una contundente forma audiovisual.

Desde Chivilcoy (Buenos Aires) llega Juan Cruz Caricati, autor y director de “Millones”, hoy a las 21 a La Taberna de Saturno (Pringles y Chacho Peñaloza, Yerba Buena) para presentar la serie “Millones”. Al cierre de esta edición el documental se estaba proyectando en el Punto Digital del Ente Cultural (San Martín 251). “Vamos a mostrar ‘El camino de Millones’, un documental que muestra cómo estamos realizando la serie”, le dice el realizador a LA GACETA.

- ¿Cuándo, cómo y por qué se gesta “Millones”?

- En 2022 viajé a París a presentar el videominuto “Tierra perdida” (Selección Oficial y premio en el Festival Móbile Francia, disponible en la web). Lo realizamos con un teléfono celular en Chivilcoy, mi ciudad natal. Al regresar, decidí filmar esta nueva serie para dar voz a historias que no tenían visibilidad en los medios de comunicación masivos. Es un proyecto que vale millones porque estamos utilizando cámaras de Hollywood. Entonces decidí armar el sorteo de una torta. Con los números que vendí y con el apoyo de mi ciudad, logramos financiar este sueño. Más de 30 técnicos viajaron de todo el país para participar del rodaje ad honorem, También aportaron donaciones más de 1.000 personas de todo el país para apoyar el proyecto. Y más de 200 chivilcoyanos participaron como extras.

- ¿Dónde se grabó?

- El capítulo que grabamos en Chivilcoy se llama “Hiroshima”, y visibiliza las fumigaciones con agroquímicos en las escuelas rurales y sus consecuencias. Es increíble que la ciudad-epicentro de la producción de soja haya apoyado esta obra. Nos centramos en la historia de Ana Rocío Flores, que falleció a los 13 años víctima de cáncer. Tres compañeras más también murieron. “Millones” parte de historias reales, pero es ficción. Cada capítulo dura 20 minutos.

- ¿Quiénes intervienen?

- Ya grabamos el primer capítulo, con la participación de Laura Azcurra y Claudio Maria Domínguez. La banda sonora cuenta con la participación de León Gieco y Chizzo (líder de La Renga) que junto a estudiantes de una escuela rural y su profesor, Ramiro Lezcano, compusieron una canción llamada “Carancho de Metal”, visibilizando la misma problemática ambiental.

- ¿Qué repercusiones hubo?

- La repercusión del rodaje y de las proyecciones son únicas. En palabras de Domínguez, estamos comprometidos en la causa del amor. Miles de personas ya colaboraron con el proyecto.

- ¿Cuáles son tus expectativas?

- Sueño que cuando esté terminada, se proyecte en estadios junto a bandas; en armar festivales llenos de amor y conciencia. Este es mi camino como director: compartir un sueño, el reencuentro con la naturaleza.

- ¿Cómo sigue tu trabajo como cineasta-activista?

- Actualmente estamos camino a Perú para grabar un nuevo capítulo de la serie, acerca de las consecuencias de la minería y la contaminación de los ríos. A medida que atravesamos ciudades proyectamos “El camino de Millones”, para que se sumen todas las personas a esta causa. La serie completa será estrenada cuando terminemos los rodajes. Vamos a ser millones. El arte no tiene precio. La naturaleza no tiene precio. La vida no tiene precio.