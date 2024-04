Video: qué dijo Gerónimo Vargas Aignasse sobre el romance entre su ex esposa Ingrid Wagner y Cristian Castro

Cómo se enteró Gerónimo Vargas Aignasse del romance de su ex esposa con Cristian Castro

Consultado sobre cuándo y de qué manera se enteró del romance entre Wagner y Castro, el funcionario comentó: “Me enteré porque ella me cuenta. Ella se fue con su madre a Europa, que no conocía. Leo en las redes sociales que viaja por el mundo y no, ella no conocía Europa, su madre la invitó, la doctora Marta Cavallotti”. “(A Cristian Castro) Lo conoció en un aeropuerto, después se vieron en Londres y cuando vuelve a Tucumán me comenta la situación. A los días me dice que la invitó, le digo ‘andá, yo me quedo con los chicos’. Nuestros hijos son grandes y les deseamos toda la felicidad, es una mujer independiente”, expresó.