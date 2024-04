Facundo Cayata quiere ser profeta en su tierra

El biker, oriundo de San Pedro de Colalao, espera repetir la victoria conseguida el 12 de marzo del año pasado en la especialidad cross rural. “Sería muy lindo ganar esta vez en el cross country, que es la especialidad que más me gusta. Soy consciente de que no es una tarea sencilla, ya que el nivel de los participantes es muy alto. Igualmente me tengo mucha confianza y mi objetivo es terminar entre los tres primeros de la general”, explicó “Facu”, que con 19 años tiene edad para competir en Sub-23, sin embargo lo hará en Elite, la categoría más importante del exigente campeonato provincial.