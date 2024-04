Santa Fe: asesinaron a un productor agropecuario para robarle

Según el diario La Nación, "El sábado, después de las 23 horas, Daniel dejó a su esposa en la ciudad de Venado Tuerto (en la casa de la hermana de la mujer) y regresó a su campo. Entró, cerró la tranquera y se movió unos 500 metros hasta llegar a la casa donde pasaría la noche. Al parecer, los delincuentes lo estaban esperando en el lugar, y después de robarle el botín, que incluía dinero y armas, lo asesinaron y huyeron". Según relató su pareja, ella intentó contactarlo en varias ocasiones y, al no recibir respuesta, se dirigió a la estancia. "Nos encontramos con la tranquera cerrada. Pero ella pudo ver que la camioneta de su marido, una Ford Ranger gris, estaba del lado de adentro, apuntando hacia la salida. Cuando me acerqué, la camioneta estaba vacía y con las llaves puestas. Entonces subí a la camioneta y la encendí. Me dirigí hasta la casa de campo ubicada a unos 800 metros del ingreso. En ese momento llegó otro empleado a quien la mujer había llamado, y juntos intentaron ingresar a la vivienda. La puerta estaba trabada. Ambos forzaron el ingreso y al abrir la puerta encontraron mucha sangre y todo revuelto".