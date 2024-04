Los desafíos del retiro voluntario

Este sistema de retiros contempla la eventualidad de que, al cabo de cuatro años, quienes se acogieron puedan regresar en caso de que no hayan podido insertarse en el sector privado, lo cual es una medida de protección mientras se intenta alivianar la carga del Estado. Se presume, no obstante, que las vacantes producidas no podrán ser cubiertas en forma permanente o temporaria con la designación y/o promoción de otros agentes, según el proyecto de ley. Esto implica, entonces, la necesaria reformulación de las tareas públicas, pensadas en función de las necesidades del Estado. Convendría analizar, en ese sentido, los efectos que tuvo el retiro voluntario en el pasado en la provincia, cuando, según se sabe, dejaron la planta pública muchos cuadros técnicos. Luego, con el paso de los años, la estructura administrativa se volvió a sobredimensionar movida por la crisis, sin que se haya pensado cómo debía ser el Estado y qué requiere para ser útil a la sociedad.