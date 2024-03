“Milei es un líder “puteador” con un discurso sin dudas”

-La cuestión psicológica es clave. Gran parte del armado de su proyecto político, para un gobierno, no es más que la carcasa del equipamiento psicológico del líder. Conocemos las características de liderazgo de Cristina, Macri y Alberto. Hay una excepcionalidad que es Javier Milei. El outsider dentro de los outsiders. Hay otros países que también tienen outsiders. Pero Trump había ganado la interna del Partido Republicano; venía validado y con un plafón político importante. Bolsonaro también llegó con una gran base de sustentación. Milei no ganó una interna; ni siquiera al Pro, que en este momento está en el shock room, viendo si vive o no vive. Milei llegó solo con un grupo de gente a la que respeta. No es un círculo de confianza sino de desconfianza. Y esto es problemático. Es un líder “puteador”, “invalidador”, pero honesto y con una convicción profunda, con un discurso sin dudas. Desde la psicología sabemos que es importante en los predicadores, en los líderes, la mirada y la palabra de certeza. Esa convicción invita a seguir caminando por el desierto. Es un atributo pero un atributo volátil. El título que le pondría a lo que va de este ciclo es “superávit fiscal - déficit político”. De esto derivan al menos dos preguntas: ¿Se sostiene el superávit fiscal (no me atrevo a decir modelo económico)? ¿Cuánto dura el acompañamiento de la gente? Hace poco, Luis Majul le preguntó a Milei si podía gobernar sin el Congreso. “Por supuesto -contestó-, tengo superávit fiscal, acumulo reservas, baja la inflación y estoy haciendo un cambio en la perspectiva política. De un lado están expuestos los que quieren el cambio y del otro los que no lo quieren”. Esto se ve en la superficie. La pregunta es si él realmente cree en esa frase. O si es una frase estratégica, que busca mostrar fortaleza sabiendo que tiene una debilidad. Y si está dispuesto a flexibilizar, a -algo que para él supuestamente es dramático- negociar. Alguna vez, Diana Conti me dijo: “hay veces en que nosotros preferimos perder que transigir”. Pero el kirchnerismo tenía palancas y resortes que le permitían darse ese lujo y Milei no. Una pregunta que no tengo resuelta, y creo que nadie la tiene, es si dentro del equipamiento psicológico de Milei hay un dispositivo que le permite frenar o doblar cuando ve el acantilado. ¿Esto es todo o nada? Creo que Milei no ve que con poco quedás en la Historia argentina. Durante los últimos años estuvo clausurado el planteo del déficit fiscal. Hace poco Martín Guzmán dijo que en la Argentina había temas tabú. Milei está haciendo una deconstrucción formidable. El presidente que odia los subsidios, paradójicamente, en forma de metáfora, está subsidiado por el estallido del sistema político. Los radicales están partidos por lo menos en tres grupos, el Pro en dos, la Coalición Cívica otro tanto. En medio de eso, Milei nos convoca a caminar por el desierto apoyado en un paradigma cultural: Argentina necesita un reseteo. Algo que, en off, admiten peronistas y, dentro de ellos, incluso kirchneristas. Eso ofrece una ventana de oportunidad espectacular con una sociedad que está dispuesta a hacer un esfuerzo y un líder que debe demostrar. En una Argentina en la que la economía es un potro mecánico, el que instala cierta estabilidad económica, manda e impone usos y costumbres.