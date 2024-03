Lengua española y periodismo

En conclusión, advertimos que el uso del español en nuestros diarios -aun dentro de un mismo diario- no es homogéneo, debe perfeccionarse. Para preservar la calidad idiomática, para que los textos periodísticos respondan realmente a los principios de la comunicación y difundan la belleza de la palabra, los periodistas «deben saber» escribir y «tienen que saber» redactar -repetimos que no son sintagmas sinónimos- para corregir con idoneidad. No corrige bien quien no escribe bien, y no redacta bien quien desconoce las normas que rigen el uso de nuestra lengua. Dice con acierto Luis Núñez Ladevèze que «la aceptación de normas es compatible con la creatividad individual» y más aún -agregamos-, con la responsabilidad que cada periodista tiene para con nosotros, que necesitamos comprender lo que escribe a fin de informarnos cabalmente y de vivir sin máscaras, y para con su lengua, de la que tiene que apasionarse día a día con la certeza de que la pasión implica etimológicamente ‘sufrimiento’.