El spiroplasma golpeó fuerte el maíz tardío de Córdoba

En Santa Fe, centro de los grupos Consorcios Regionales de Experimentación Agropecuaria (CREA), arrancó la “Gira Agronómica” abierta al sector productivo de la región. Se dieron diferentes disertaciones; sobre todo, vinculadas a la problemática actual fitosanitaria que enfrenta el maíz en todo el país.

La fitopatóloga María de la Paz Giménez Pecci, del Centro de Patología Vegetal asociado al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), brindó una detallada explicación sobre el problema del Spiroplasma, que perjudica al maíz y viene apareciendo en zonas de la pampa húmeda, donde antes no se veía.

Se trata de una bacteria que se comporta como un virus porque no tiene pared celular. Lo transmite la chicharrita del maíz (Dalbulus maidis). Cuando este vector la inyecta en la planta, la bacteria se mueve como si fuera un virus porque pasa a través de los plasmodesmos de la planta. Esta bacteria se siente muy cómoda dentro del maíz, y cuando este crece bloquea el floema de la planta, lo que no permite que los fotosintatos bajen, ni que suban los que están en la caña. Cuando el maíz necesita llenar grano no puede hacerlo, y la planta “entiende” que se acabó su ciclo y “se entrega”. “Este vector también transmite el phytoplasma y dos virus más: un geminivirus y el virus del rayado fino”, contó Giménez Pecci.

El Spiroplasma está presente en el NEA y en el NOA desde hace décadas. “En los últimos años lo encontramos en el valle de Río Negro y, para nuestra sorpresa, en esta campaña lo vimos en zonas como San Justo y buena parte de Santa Fe”, dijo.

Señaló que este vector solo vive en el maíz; y que en el invierno espera en plantas hospedantes. “Si bien muere con las heladas y tiene enemigos naturales, es complicado controlarlo con insecticidas debido a la capacidad de reinfección de la plaga, que es a los tres días”, precisó. Destacó que la mejor estrategia para controlar esta plaga mediante híbridos tolerantes, que se comporten de la mejor manera posible ante la presencia de la chicharrita.

Técnicos de la Bolsa de Cereales de Córdoba indicaron que la explosión generada por la masiva presencia de la chicharrita puso en peligro el maíz implantado en esa provincia. “El 85% de este cultivo es de siembra tardía, por lo que el achaparramiento se observa de manera generalizada en estos lotes”, explicaron.

Silvina Fiannt, técnica de la entidad, dijo que el Spiroplasma jaquea al maíz, cuya producción se esperaba que duplique en Córdoba. “No hay una cuantificación de pérdidas, pero lo que ya teníamos monitoreado es que la presencia del vector estaba prácticamente en todos los campos con siembras tardías; y como estas superan el 85% de lo implantado en la provincia, la situación es compleja”, admitió.