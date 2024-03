Quedó bajo prisión preventiva el hombre que mató a su cuñado en Villa Carmela

Sobre el disparo, señaló que no lo efectuó con intención de herir a su cuñado. “Él me empezó a hacer burla y a amenazarme. Como estaba oscuro no sabía si él tenía algo en la mano entonces hice un disparo para protegerme, pero nunca apunté hacia él. No sé si la bala rebotó o pegó en algo pero no podía creer cuando pasó. No era mi intención hacer eso, jamás pasó por mi cabeza”, manifestó conmovido.