Cartas de lectores: La familia como religión

¿Cuándo dejamos de acompañar a nuestros hijos? La pregunta parece tener múltiples respuestas. Sin embargo, debe ser: nunca. Desde que nacemos necesitamos la asistencia de alguien que nos proteja y acompañe, nos guíe y se comprometa con nuestro desarrollo personal, y en ese punto es donde se construye una familia. Familia que puede estar formada de muchas maneras: madre, padre, hijos; niños en un hogar de tránsito, en una escuela y en la universidad. ¿La universidad? Sí. Cuando nuestros hijos se encuentran solos, se transforman en náufragos. Una persona escondida en el rincón de una escalera de la Facultad tratando de contactarse con alguien por WhatsApp, se transforma en un náufrago. ¿Quién será el que le ofrezca un salvavidas? ¿Con qué intención? Crecer y aprender a desenvolvernos es parte de la vida misma, pero no lo alcanzamos solos; necesitamos de adultos comprometidos con vínculo de sangre o no para cambiar la realidad personal de los hijos, nuestra familia. No abandonemos la Familia. Feliz Domingo.