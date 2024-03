VIDEO. Dengue en Tucumán: "Las guardias están llenas, pero no desbordadas", dijo Medina Ruiz

"Tenemos que tener en cuenta que esto está pasando en toda la región, desde La Pampa hacia el norte", planteó. Y explicó que "en esta situación epidémica, ya hace dos semanas que hacemos el diagnóstico por nexo o por clínica, no por laboratorio; esto quiere decir que si una persona viene con síntomas de una zona con circulación, es dengue, ya no es necesaria la serología, se le hace análisis pero para saber cómo están las plaquetas, no para confirmar o no".