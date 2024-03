Battaglia y el polémico cruce con Almendra en Boca: “Como entrenador, sos un desastre”

Hoy, Sebastián Battaglia contó detalles de su fuerte cruce con Agustín Almendra, cuando dirigía a Boca. El conflicto fue en marzo de 2022 y, según la palabra del ex DT del “xeneize”, el volante tenía mala predisposición para seguir las reglas del plantel. Si bien todas las partes le pidieron que mejore su postura, el volante no cambió. "Si no te gusta te vas", fue la advertencia que lanzó el entrenador que terminó detonando el problema.