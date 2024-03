Luego del grosero error en el clásico marplatense, Arasa será el juez en Boca- San Lorenzo

Por otro lado, Federico Beligoy aseguró que el clásico marplatense en el que estuvo Nazareno Arasa "no fue polémico" y dio su mirada sobre el penal que no convalidó sobre el final del primer tiempo: "Hubo una jugada polémica, después los 97 minutos fueron muy buenos, pero con una jugada polémica de un posible penal. ¿Viste el punto de contacto por televisión? No lo viste porque no se ve. Se ve el gesto del defensor, que va en forma de plancha, pero cuando baja la pierna el punto de contacto no se ve claramente. Seguramente fue penal, pero el punto de contacto no se ve. Una persona que viene haciendo las cosas bien, por más que tenga un error, lo sigo apoyando", lo justificó.