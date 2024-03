Es amante del ciclismo, y pedaleó hasta Brasil para cumplir un sueño

Aunque contó que físicamente está “10 puntos”, algo que le permitió recorrer muchos kilómetros por día, y cruzar la frontera en bicicleta, algunos problemas surgidos en el camino le jugaron una mala pasada, y le complicaron el viaje al llegar a Brasil. “En Argentina me sentía seguro viajando, me sentía local, pero al llegar a Brasil la cosa cambia. No me fue fácil encontrar lugar donde pasar la noche de forma segura, no quería dormir tirado en cualquier lado arriesgándome a que me roben la bici o algo peor”, contó. “El miedo y la inseguridad eran muy grandes ,así que decidí no seguir pedaleando si me sentiría inseguro cada noche, por lo que me tomé un colectivo hacia la ciudad donde se realizará la carrera”, apuntaló. Es decir, la travesía se cumplió a medias: recorrió cientos de kilómetros en bicicleta, aunque para llegar a su destino final, por seguridad, debió apelar a otro medio de transporte.