La búsqueda de Benjamín: “No sé qué pasó con mi hijo para que tome esa decisión”

La mujer apuntó contra la falta de investigación en ese caso y la falta de explicaciones por parte de las autoridades. “La Justicia no vio la necesidad de nosotros de saber lo que había pasado con el nene y decidió cerrar el caso”, planteó. “Nosotros siempre dijimos que a R. lo mataron y no se había broncoaspirado. Lamentablemente no sabíamos bien qué podíamos hacer en ese momento. No teníamos los medios económicos para pagar abogados entonces no pudimos hacer más y ahora nos arrepentimos”.