Carlos Cisneros: “Para Milei las jubilaciones van primero a la licuadora y después al freezer"

“Yo en este tema soy coherente y siempre pensé igual. Por eso el 29 de diciembre de 2020 me abstuve de votar la fórmula de movilidad anterior porque no iba a acompañar lo que entendía que no iba a favorecer a los jubilados. En su lugar propuse una cláusula gatillo para que en momentos de caída de la economía y alta inflación, como el actual, los jubilados no pierdan poder de compra. Ahora, con este DNU el presidente de nuevo le da la espalda al Congreso. ¿No sería mejor hacer las cosas como corresponde y dar seguridad jurídica a los jubilados con una ley?”, concluyó