Video: "Uber es legal, el marco normativo se lo da la Constitución", dijo el edil Argañaraz

El edil insistió en que no se debe perseguir a quien está buscando la forma de llevara el sustento día a día a su casa -remarcó- en un momento de crisis económica como hoy. Además, Argañaraz aseguro que los propios conductores de Uber le admitieron que veces pagaron una coima para que recuperar el auto. "El soborno está institucionalizado, lamentablemente, en Tucumán. Ellos mismo me dicen, la verdad que tuve que pagar $30.000 o $40.000 para que me liberen el auto", resaltó. Mirá la entrevista completa en LG Play.