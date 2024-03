San Martín de Tucumán sigue sin superar los fantasmas del pasado y dejó pasar una nueva chance

No se tratan de meros hechos futbolísticos. En el recuento total, Darío Sand casi no tuvo trabajo en toda la tarde. Pero el zapatazo de Fernando Brandán fue suficiente para clavar la daga necesaria, un golpe del que a pesar del empuje y las ocasiones generadas sobre el arco de Federico Losas no pudo reponerse. Ni con un hombre de más, el “santo” pudo torcer la historia.