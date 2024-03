Cada noche rezaré por las Malvinas

Después de comprender todo esto, todavía me quedaban dos dudas importantes. La primera es que, si Malvinas están más cerca de la Argentina que de Inglaterra, ¿no está claro que es nuestra? Paula Vernet me explicó que la contigüidad no es un título válido para el derecho internacional, o sea, no importa qué tan cerca estemos, solo importa cómo se obtiene el territorio.