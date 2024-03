“No incité a un paro policial”

El abogado planteó que en las últimas semanas “se pudo entrever que se va diluyendo la cuestión de una incitación a la sedición y en cambio va tomando tintes de un reclamo salarial. No surgen de los mensajes de texto que mi defendido haya estado propagando en otros la necesidad de realizar un paro policial”. En lugar de la preventiva, el defensor propuso que Moreno cumpla medidas de menor intensidad y ofreció una caución con dos fiadores. “Entiendo que el peligro de fuga disminuyó y amerita dictar una medida de morigeración”, sostuvo. La auxiliar fiscal Brenda Deroy se opuso y explicó que las medidas propuestas por Galup no eran congruentes al peligro procesal por el cual Moreno está bajo preventiva, ya que el MPF consideró el riesgo de entorpecimiento de la investigación y no el de fuga.