Cartas de lectores: Estela de Carlotto

En el 48 aniversario de la Dictadura, o llamado Proceso de Reorganización Nacional, se han dicho muchas cosas, en especial lo de la Sra. Estela de Carlotto, a llamar a desestabilizar un gobierno democrático como el del Sr. Milei con frases que ellas mismas dicen defender los Derechos Humanos. ¿Qué clase de derecho se puede defender si no respeta la democracia? Le guste o no el Sr. Javier Milei ha sido elegido por el pueblo en forma democrática; entonces es una contradicción todo lo que afirma. Por otro lado las declaraciones del ex guerrillero Labraña de los 30.000 desaparecidos durante una época oscura en el país, han dejado demostrado que esa cifra mendaz fue un negocio manipulado. La verdad de toda esta historia no se contó como debería ser contada; no voy a entrar en detalles porque es una herida muy grande que Argentina debe cerrar de una vez por todas para poder crecer como una sociedad justa y enseñar con toda la verdad cómo fueron esos años donde los guerrilleros quisieron hacer la patria socialista y han muerto miles de personas, muchos inocentes de ambos bandos. Acá no hay ideología de derecha o izquierda de lo que pasó en los años 70, que derivó en una guerra o llamada guerra de guerrillas que culminó con otra más, que fue Malvinas y luego el retorno de la democracia ininterrumpida hasta hoy. Hay que acabar con todo este odio, vivir de esos recuerdos ya no hace bien a una sociedad dividida por tantas injusticias; en otras palabras, si la Sra. Carlotto desea sacar al Presidente que arme un partido político y que se presente en las próximas elecciones, compita y si la gente la vota y gana, eso es vivir en democracia y respetar la Constitución Nacional, sea el partido que sea. No quería dejar pasar esa frase que dijo la titular de las Abuelas de Plaza de Mayo. Ha corrido mucha sangre en Argentina. Miremos el futuro para un país mejor para nuestros hijos.