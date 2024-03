Se restringe la atención en la Anses por una ola de cesantías

Como no hay claves, el personal no puede atender a los jubilados que asisten. Eso motivó que ayer se realizaran asambleas en las oficinas locales, en particular en la de Muñecas al 300. “No pueden acceder al sistema y la gente tiene razón al estar enojada”, admitió. “Es una directiva a nivel nacional y ya hay 70 oficinas de UDAI cerradas en todo el país. No son medidas de fuerza, han bajado las claves. A Tucumán van llegando 30 cartas documento y a nivel país, se habla de 1.400 despidos, en una primera tanda”, graficó la dirigente.