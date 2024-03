La Asistencia Pública abrirá sus puertas el 29 de abril

Sobre los dichos del edil alfarista Carlos Ale acerca del “aumento desmesurado” de las partidas y de la falta de acción ante la problemática de dengue, Chahla dijo: “El concejal podría haber evacuado sus dudas; me parece que, por ahí, no está informado de algunos números correctamente”. “Nosotros estamos haciendo, todos los días y desde el primer día, estrategias de corte de pasto y limpieza de canales. Estamos en el territorio, nos puede ver. Yo les digo que se sumen a trabajar con nosotros, a controlarnos si quieren, no tenemos problema. Estamos trabajando las 24 horas y esa es nuestra impronta”, agregó.