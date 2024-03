¿River o Boca? Ruggeri admitió que cambió el club del cual es hincha

De todas maneras, lo que más llamó la atención de la entrevista, fue que admitió ser hincha de River. Pese a que hace algunos años confirmó que de niño era hincha del “xeneize”, Ruggeri aclaró que ahora también se pasó de bando en la cuestión sentimental: "Yo soy hincha de River, quiero que le vaya muy bien y quiero que a este presidente le vaya muy bien. Fue la mejor decisión de mi vida venir a acá, estuve tres años y medio y fui feliz. Me dolió cuando me fui a Logroñés (1988). Cuando yo llegué a River me parecía que llegaba a Europa y no me equivoqué”. Y para graficar eso dio algunos ejemplos: “En Boca nos pintábamos los números en la camiseta, no concentrábamos, cada uno iba con su auto, nos encontrábamos una hora y media antes para jugar un partido, era una cosa de locos. En River fue todo lo opuesto”, finalizó.