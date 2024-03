El operativo "Viaje a Potosí" ya está en marcha en Boca Juniors

Para desentenderse de la logística del debut en la Copa Sudamericana, el cuerpo técnico hizo que los dirigentes tomaran nota de lo que Biaggio, con tono de ventaja y de fortaleza dijo de su equipo. “Acá van a tener la dificultad de que no llega ningún vuelo. Tenés que ir a Sucre, que son 157 kilómetro por montaña. Cuando llegás a Sucre, ya es altura. Podés quedarte ahí tranquilamente, pero después para llegar a Potosí tenés casi tres horas de viaje por tierra y la ruta es como una serpiente. No va a ser fácil”, describió el ex jugador de San Lorenzo.