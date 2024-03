Cartas de lectores: patrimonio cultural

He leído el editorial “Ente Cultural: nuevos desafíos en tiempos de crisis” (17/03). Entiendo que el patrimonio cultural en un sentido amplio es al mismo tiempo un producto y un proceso que suministra a las sociedades un caudal de recursos que se heredan del pasado, se crean en el presente y se transmiten a las generaciones futuras para su beneficio. No solo abarcan lo material (edificios, monumentos, restos arqueológicos, templos, etc.), sino también lo natural (ecosistemas terrestres y acuáticos, paisajes, flora, fauna, etc.) y los inmateriales (creencias, valores, costumbres, folclore, etc.). Estos recursos constituyen una riqueza frágil y requiere de políticas, planes, programas y modelos de desarrollo sustentables. En los tiempos actuales, el patrimonio cultural está ligado a los desafíos que enfrenta la humanidad, que van desde el cambio climático, los desastres de origen entrópico o naturales, la salud, la educación, la urbanización, la contaminación, etc. Por ello se considera que el patrimonio cultural es esencial para promover la paz, el desarrollo económico, social y ambiental de un modo sustentable. Según los expertos, una gestión eficaz y eficiente del patrimonio cultural debe asentarse en tres pilares: 1) Inventario y registro de los recursos que se consideren valiosos y que merezcan ser protegidos; 2) Protección y mantenimiento del patrimonio seleccionado; 3) Educación y búsqueda de apoyos. Se debe lograr que la población se interese y tome parte activa en la defensa y cuidado del patrimonio cultural que existe en sus localidades. Hasta ahora, la gestión del Ente Cultural de Tucumán (ECT) puso énfasis en lo urbano y edilicio existente en las ciudades. No tuvo en cuenta los patrimonios como el rural, el de la industria azucarera y el natural (paisajes, ríos, cerros, etc.). Sobre este último por ejemplo, en Tucumán hay 34 humedales (naturales y artificiales) y la mayoría están en estado de abandono. Su biodiversidad expuestos al pillaje, el saqueo, a la contaminación, a la comercialización ilegal de la flora y la fauna autóctona, etc. Espero que las nuevas autoridades del ECT tengan en cuenta en su gestión lo expresado en esta carta trabaje en coordinación y en equipo con las instituciones del Estado que tienen que ver con estos temas..