El polémico comentario de Moria Casán sobre Kate Middleton que generó repudio en las redes sociales

El comunicado de la princesa explica que cuando fue operada del abdomen en enero no se sabía que hubiera cáncer. "Sin embargo, las pruebas realizadas tras la operación revelaron que había cáncer. Por ello, mi equipo médico me aconsejó que me sometiera a un tratamiento de quimioterapia preventiva, y ahora estoy en las primeras fases de ese tratamiento", declaró la princesa. "Para todos los que se enfrentan a esta enfermedad, en cualquiera de sus formas, por favor, no pierdan la fe ni la esperanza. No están solos".