El pacto “blue”

Mi reacción fue bastante obvia. Si sigue mis escritos, hasta se la puede imaginar. Una vez que el Presidente Milei enumeró los puntos del pacto de Mayo, finalizando su alocución en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación, me sorprendió que no hubiese ni uno solo referido a la educación. Por supuesto que, como decimos que decía Sarmiento, todos los problemas, en el fondo, son de educación. Pero no me refiero a eso, sino a la educación como diseño, como política pública que expresa la intensión de un Estado (y de un pueblo). Eso, sin dudas, estuvo ausente en el anuncio e invitación del Presidente.