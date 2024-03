La historia de superación de “Chuny” Moreno con San Martín: de no ser tenido en cuenta a cumplir el sueño de su familia

“El pueblo entero me banca. Hay muchos chicos que juegan bien y no pudieron llegar a donde estoy yo. Eso los pone contentos y me lo dicen todo el tiempo”, señaló Moreno. “Hay un chico que juega de nueve y se me acercó una vez. Me dio la mano, me abrazó y entre lágrimas me dijo: ‘gracias por cumplir mi sueño’. Al vivir eso, pensé en lo importante que es la disciplina. A pesar de todo lo que pasé, nunca dejé de entrenar”, advirtió.