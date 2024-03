La metamorfosis de un Presidente: de von Mises a Napoleón, pasando por Belcebú

Desde hace algo más de 100 días, el Presidente no ha hecho otra cosa que buscar centralidad comunicacional y política a como diere lugar. Se muestra impredecible, aun en sus provocaciones a propios y extraños y va cambiando de destino aunque se encuentre remando en mitad del río. Va y viene, bailotea a lo Nicolino Locche y cuando parece que está encerrado, contragolpea y su mandoble empareja la situación y empieza de nuevo. No le importa demasiado, casi que lo disfruta, pese a que a veces pierde bastante tiempo, en momentos en que la urgencia necesita darle paso a medidas de fondo que tranquilicen a una ciudadanía golpeada que depende cada día más de sus planes y no sólo de su humor.