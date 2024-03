Guía para salir en Tucumán

Hoy tendrá lugar una nueva jornada de la cuarta edición del Birra Fest , con su propuesta de gastronomía, juegos y las mejores cervezas, desde las 18.15 y en la zona del Monumento al Bicentenario del parque Avellaneda (avenida Mate de Luna 1.620). Con entrada libre y gratuita, se presentarán Los Rock and Lobos, Harlem -foto-, Mauver, el folclore de los Mellizos Díaz y de Tawa, Ok Band, Alto Barrio y el Dj Álvaro Romero, hasta la madrugada. También con acceso libre y entrada a la gorra, y desde las 19, en El Piletón del mismo espacio verde (avenida Mate de Luna y Paso de los Andes) se realizará el Tercer Encuentro Metalero de Tucumán, en el que se presentarán Priztik, Thom, Pistones del Averno, Argento Tucma, Demencia, Madre Tierra y Horus. También habrá encuentro rockero en el sur tucumano: “Noche de Rock en Micumán” tendrá lugar en el espacio de avenida Mitre y ruta 38 de Aguilares, con los shows de Traidores NO, Vieja 38 y Deen Gray.