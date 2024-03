Villarruel: "Cristina Kirchner, como pensionada, gana siete veces más que un senador"

"No estoy de acuerdo. La función de las FFAA no es combatir a los civiles, creo que había quedado claro con el tema de los ‘70", apuntó. Y explicó que con la legislación vigente si un agente del Estado lucha contra el terrorismo "el plexo legal no lo permite" ya que "los militares solo pueden combatir dentro de nuestro país ante una una declaración de sitio o ante un enemigo estatal del exterior".