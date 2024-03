Las bicicletas en el tránsito urbano

El domingo pasado, los ciclistas hicieron una marcha hasta la esquina de avenida Mate de Luna y Viamonte, para colgar una bicicleta blanca y homenajear a Josefina Vizcarra, ciclista que perdió la vida en ese lugar el 17 de febrero, cuando fue atropellada. Matías Galindo, de Metabici, planteó que hace falta que las autoridades y la población consideren en primer lugar a la bicicleta como un medio de transporte más y no sólo un objeto de ocio, deporte o entretenimiento. A partir de esa consideración, deben surgir tanto políticas vinculadas a la seguridad -respeto de normas viales, de velocidad y de uso de elementos de protección, como vinculadas a la infraestructura, es decir, delimitación de lugares específicos para la circulación de bicicletas. Remarcó que en la capital ha habido conversaciones con las autoridades pero no se ha avanzado en medidas concretas, y analizó el resultado de la iniciada transformación de Yerba Buena en una ciudad con ciclovías. Advirtió, en ese sentido, que se han hecho bicisendas en calles poco usadas del interior de la “Ciudad Jardín” y que en las principales avenidas -por donde circula la mayoría de los ciclistas- no se ha planteado marcar espacios para las bicicletas.