Scaloni hizo referencia a su declaración en el Maracaná que había llevado incertidumbre sobre su futuro

"Era el momento, después de pensarlo, tener reuniones con la gente que tocaba. Nunca dijimos de no seguir, pero sí de reforzar una idea. Era lo que queríamos: reforzar los conceptos, no bajar el pistón. Es lo que se trata: seguir compitiendo. Me preocupa seguir compitiendo. Era una necesidad que tenía de hablar con la gente que yo sentía", añadió el entrenador en una entrevista donde se expresó en profundidad.