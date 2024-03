El Central corta su racha compradora, mientras avanza la cotización del dólar informal

El Banco Central (BCRA) rompió su racha compradora y se vendió dólares por tercera vez en lo que va de la presidencia libertaria. Con un volumen operado de mercado de U$S 316 millones la autoridad monetaria vendió U$S 73 millones. De esta manera corta una seguidilla de 12 ruedas consecutivas con saldos a favor. No obstante, en marzo acumula compras por U$S 2.112 millones.