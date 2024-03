Cartas de lectores: de temer

Los DNU rechazados por el Senado, fueron diseñados para transformar el gobierno en un verdadero feudalismo, otorgándole al Presidente todo el poder para disponer a su antojo del Estado y de todos sus bienes. En sus declaraciones, Milei asegura que si los diputados votaren en contra, volverá con 1.000 decretos más y tiene otros 3.000. En entrevista mantenida con acreditado periodista de un medio adicto, dijo que el rechazo estaba considerado y que no le importa porque Bukele no necesitó de legisladores para gobernar. En otra entrevista, un periodista le pregunta si no le importa que la gente se drogue y respondió que la libertad es así y cualquiera puede drogarse las veces que quiera. Que él no es nadie para inmiscuirse en la voluntad de otra persona y que si alguno decide suicidarse, tiene todo el derecho de hacerlo. En otro video se ve a una mujer totalmente calva, que se queja porque hace dos semanas que espera la dosis de quimioterapia que le corresponde, pero no la consigue. Esta característica inhumana, se corresponde con otras declaraciones que hizo cuando le preguntaron que pasara con la pobreza y la creciente inflación del país. Respondió que todos tendremos que acostumbrarnos a vivir en la incertidumbre. Aseguró que con su modelo saldremos del atraso de hace 100 años (¿) y que dentro de 20 años seremos como Alemania o como Holanda. Aunque parezca redundante, repetiré que la libertad extrema que propone insistentemente es una grosera y aberrante equivocación. Este modelo es justamente lo opuesto a un sistema con el orden altamente necesario para que una organización funcione correctamente y una sociedad se desenvuelva en aceptable convivencia. El universo y toda la compleja naturaleza son ejemplo de la necesidad de un perfecto orden. Puede verse en las hormigas, las abejas y en la infinita fauna marina. El Presidente sigue insistiendo con la errónea creencia de que los precios se regulan en un mercado libre. Un invento totalmente falso. La ley ómnibus, incluye una cláusula contradictoria sobre las góndolas, que prohíbe a los supermercados, vender un tercer producto más barato que otros dos líderes, los cuales, sin duda se pondrán fijar los precios. Equivocado totalmente, sigue asegurando que cuando nadie compre nada, la inflación desaparecerá y los precios bajaran. Es obvio que todos estos incisos contradictorios fueron dictados por asesores enviados por corporaciones y grandes empresas que financiaron su campaña. Curiosamente, este modelo que el Libertario está empecinado en implantar, podría prescindir de un presidente. Todo el funcionamiento del país estaría en manos privadas y cualquiera podría decidir y hacer lo que le dé las ganas. Sin duda que esto provocaría un caos imposible de imaginar. No tengo dudas que ideólogos se pondrán a escribir conjeturas estrafalarias, haciendo apología de este “outsider”, explicando el misterio de cómo llegó al poder. Pero es fácil darse cuenta de que fue elegido y apoyado por corporaciones nacionales e internacionales precisamente por sus peculiares características personales. Estoy seguro que si J. L. Borges viviera todavía, no dudaría en escribir sobre el lamentable proceso que atravesamos y describiría al personaje responsable, en un capítulo más de la “ Historia Universal de la Infamia”.